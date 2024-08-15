Львовщина и Киев продолжают лидировать в продажах электромобилей
За прошлый месяц украинцы купили почти 4,8 тыс. электромобилей, Львовщина и Киев являются лидерами по количеству приобретенных авто на аккумуляторных источниках питания (BEV).
Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром".
Отмечается, что на Львовскую область пришлось 715 электрокаров, из которых 88% бывшие в употреблении. В целом наибольшие показатели по регистрациям этих авто продемонстрировали:
- Киев - 551 (61% бывшие в употреблении);
- Днепропетровская область - 359 (69% бывшие в употреблении);
- Киевская область - 355 (70% бывшие в употреблении);
- Одесская область - 275 (73% бывшие в употреблении).
В части новых авто самым популярным электромобилем на всех этих рынках был Honda M-NV.
Добавляется, что в сегменте ввезенных из-за рубежа подержанных авто:
- Nissan Leaf - на Львовщине и в Одесской области;
- Tesla Model Y - в Киеве;
- Tesla Model 3 - в Днепропетровской и Киевской областях.
Напомним:
За четыре месяца с начала года в Украину импортировали 118,1 тыс легковых автомобилей (подержанных и новых). Крупнейшим поставщиком легковушек была Германия, откуда в Украину завезли более 23,6 тыс авто.