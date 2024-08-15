Все разделы
Укр / Рус

Львовщина и Киев продолжают лидировать в продажах электромобилей

Четверг, 15 августа 2024, 10:51 - Игорь Пилипив

За прошлый месяц украинцы купили почти 4,8 тыс. электромобилей, Львовщина и Киев являются лидерами по количеству приобретенных авто на аккумуляторных источниках питания (BEV).

Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром".

Отмечается, что на Львовскую область пришлось 715 электрокаров, из которых 88% бывшие в употреблении. В целом наибольшие показатели по регистрациям этих авто продемонстрировали:

  • Киев - 551 (61% бывшие в употреблении);
  • Днепропетровская область - 359 (69% бывшие в употреблении);
  • Киевская область - 355 (70% бывшие в употреблении);
  • Одесская область - 275 (73% бывшие в употреблении).

В части новых авто самым популярным электромобилем на всех этих рынках был Honda M-NV.

Реклама:

Добавляется, что в сегменте ввезенных из-за рубежа подержанных авто:

  • Nissan Leaf - на Львовщине и в Одесской области;
  • Tesla Model Y - в Киеве;
  • Tesla Model 3 - в Днепропетровской и Киевской областях. 

Напомним:

За четыре месяца с начала года в Украину импортировали 118,1 тыс легковых автомобилей (подержанных и новых). Крупнейшим поставщиком легковушек была Германия, откуда в Украину завезли более 23,6 тыс авто.

Реклама:
электромобиль рынок
Реклама:
Материалы по теме
Мировые продажи электромобилей в июле подскочили на 21%: причина 13 августа 2024, 15:55
Китай подает жалобу во Всемирную торговую организацию из-за тарифов ЕС на электромобили 9 августа 2024, 13:13
Китайская аккумуляторная промышленность массово укрупняется 7 августа 2024, 11:45
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте