Львовщина и Киев продолжают лидировать в продажах электромобилей

За прошлый месяц украинцы купили почти 4,8 тыс. электромобилей, Львовщина и Киев являются лидерами по количеству приобретенных авто на аккумуляторных источниках питания (BEV).

Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром".

Отмечается, что на Львовскую область пришлось 715 электрокаров, из которых 88% бывшие в употреблении. В целом наибольшие показатели по регистрациям этих авто продемонстрировали:

Киев - 551 (61% бывшие в употреблении);

Днепропетровская область - 359 (69% бывшие в употреблении);

Киевская область - 355 (70% бывшие в употреблении);

Одесская область - 275 (73% бывшие в употреблении).

В части новых авто самым популярным электромобилем на всех этих рынках был Honda M-NV.

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Добавляется, что в сегменте ввезенных из-за рубежа подержанных авто:

Nissan Leaf - на Львовщине и в Одесской области;

Tesla Model Y - в Киеве;

Tesla Model 3 - в Днепропетровской и Киевской областях.

Напомним:

За четыре месяца с начала года в Украину импортировали 118,1 тыс легковых автомобилей (подержанных и новых). Крупнейшим поставщиком легковушек была Германия, откуда в Украину завезли более 23,6 тыс авто.

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