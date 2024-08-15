Промышленность в Китае растет медленнее всего за последние 4 месяца: безработица уже выросла

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В июле промышленное производство в Китае росло самыми медленными темпами за последние 4 месяца на фоне этого глубокий спад в сфере недвижимости обременяет вторую по величине экономику мира.

Об этом сообщает Financial Times, со ссылкой на Национальное бюро статистики.

Промышленное производство в июле выросло на 5,1% в годовом исчислении, что немного не дотянуло до прогноза экономистов, относительно роста на 5,2%, а также до 5,3% роста в предыдущем месяце.

Безработица в июле составила 5,2%, что соответствует прогнозам аналитиков, но увеличилась с 5% в июне и стала первым ростом безработицы с февраля.

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Президент Си Цзиньпин сосредоточился на промышленности, особенно в высокотехнологичном производственном секторе, чтобы поддержать экономику Китая, поскольку трехлетний спад на рынке недвижимости ударил по потреблению домохозяйств и подорвал доверие инвесторов.

Правительство объявило о дополнительных мерах, направленных на стабилизацию рынка жилья и оживление спроса домохозяйств.

Данные за июль последовали за другими признаками слабости, включая мягкую промышленную активность и экспорт, в то время как банковские кредиты реальному сектору экономики сократились впервые с 2005 года.

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