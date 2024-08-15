Cisco сокращает 7% сотрудников по всему миру

Компания-производитель телекоммуникационного оборудования Cisco объявила о сокращении на 7% численности персонала, чтобы сосредоточиться на таких быстрорастущих сферах, как искусственный интеллект и кибербезопасность.

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что сейчас в Cisco работают над тем, чтобы уменьшить свою зависимость от своего огромного бизнеса по производству сетевого оборудования, который испытал трудности из-за перебоев в цепочке поставок и замедления спроса после пандемии. В феврале компания заявила, что сократит 5% своей глобальной рабочей силы или более 4 тысяч рабочих мест.

По словам главного инвестиционного директора Running Point Capital Майкла Эшли Шульмана, увольнения позволят Cisco сохранить фокус на таких сферах роста, как программное обеспечение, услуги, ИИ и кибербезопасность, одновременно сбалансировав свои финансовые обязательства и уменьшив процент аппаратного обеспечения в ассортименте своей продукции.

Реклама:

Акции компании выросли на 5% на длительных торгах после того, как она спрогнозировала оптимистичные доходы в текущем квартале. "Мы завершили переваривание запасов, и сейчас возвращаемся к более нормализованной среде спроса", - сказал генеральный директор Чак Роббинс во время телефонного звонка аналитикам.

Добавляется, что согласно данным LSEG, компания ожидает выручку в первом квартале в диапазоне от 13,65 млрд до 13,85 млрд долл, что выше среднего ожидания аналитиков на уровне 13,71 млрд долл.

Напомним:

Реклама:

Ранее сообщалось, что Cisco готовится ко второму за текущий год сокращению работников.