Cisco проведе другу масштабну хвилю скорочень цьогоріч: причини

Компанія-виробник телекомунікаційного обладнання Cisco скоротить тисячі робочих місць в рамках другого раунду звільнень цьогоріч. Компанія зміщує фокус на більш швидкозростаючі сфери - кібербезпеку і штучний інтелект (ШІ).

По це пише Reuters із посиланням на ознайомлені джерела.

За словами співрозмовників, які говорили на умовах анонімності, скорочення можуть такими ж або трохи більшими, ніж 4000 співробітників Cisco, звільнених в лютому.

Про нові скорочення, йомвірно, оголосять вже в середу разом із квартальними результатами компанії.

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Станом на липень 2023 року в компанії працювало близько 84 900 осіб - цей показник не включає звільнення у лютому.

"Cisco, найбільший виробник маршрутизаторів і комутаторів, які спрямовують інтернет-трафік, бореться з млявим попитом і обмеженнями в ланцюжку поставок у своєму основному бізнесі.

Це підштовхнуло компанію до диверсифікації за допомогою таких кроків, як купівля компанії Splunk, що займається кібербезпекою, за 28 мільярдів доларів.

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Компанія також намагається включити ШІ-продукти в свої пропозиції, і в травні підтвердила свою мету - до 2025 року отримати замовлень на продукти ШІ на 1 мільярд доларів", - пише Reuters.

Раніше в серпні виробник мікросхем Intel скоротив понад 15% свого штату, або близько 17 500 співробітників.

Загалом, за даними сайту Layoffs.fyi, з початку року в 393 технологічних компаніях було звільнено понад 126 тисяч співробітників.

Економічна правда