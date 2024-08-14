В Украине состоится первый международный инвестиционный саммит оборонной индустрии

Кластер Brave1 организует в Украине международный инвестиционный саммит украинской оборонной индустрии Defense Tech Valley, который состоится в начале октября.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

В Украине состоится международный инвестиционный саммит украинской оборонной индустрии Defense Tech Valley.

"Событие объединит украинских и зарубежных инвесторов, производителей, чиновников, представителей Сил безопасности и обороны, чтобы обсудить развитие украинского defense tech-рынка и определить приоритетные направления для инвестирования", - говорится в сообщении.

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Сообщается, что на Defense Tech Valley разработчики кратко представят свои проекты инвесторам и смогут привлечь дополнительное финансирование. Инвесторы - познакомятся с геймченджерами войны и смогут дать старт самым крутым продуктам в сфере defense tech.

Ожидается, что саммит состоится 3-4 октября в Киеве.

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Напомним:

Более 200 компаний, работающих в области defense-tech, присоединились к украинскому IT-кластеру "Дія.City".