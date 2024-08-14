На Закарпатье заработал "сухой порт"

На территории Береговского района Закарпатской области начало работу новое мощное предприятие – ООО "Терминал Чернотисов", которое функционирует как новый мультимодальный терминал.

Об этом сообщил начальник Закарпатской ОВА Виктор Микита.

Он отметил, что этот мультимодальный терминал является большим логистическим хабом на территории Береговского района.

Основная функция предприятия – осуществление перегрузки различных грузов, в частности не только сельскохозяйственной продукции, масла, а в перспективе также нефтепродуктов – с целью дальнейшей транспортировки получателям во всех уголках мира.

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По словам главы ОВА, терминал имеет удачное географическое расположение – рядом с границей с Венгрией и Румынией.

Глава области также отметил, что предприятие активно наращивает производственные процессы, и намерено в 2025 году в несколько раз увеличить объемы перегрузки товаров.

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