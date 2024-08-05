Масштабные планы: в Виннице строят "сухой порт" за $15 миллионов 

В Винницкой общине строят "сухой порт" - железнодорожный терминал, который улучшит оперативную перевозку и обработку груза. Сумма инвестиций - $15 млн.

Об этом сообщил заместитель винницкого городского головы Андрей Очеретный.

По его словам, "сухой порт" поможет связать центральные регионы страны с портами большой Одессы и через контейнерный терминал Мостиска со странами ЕС.

"По сути, это логистический хаб с соответствующей инфраструктурой, только не на море, а на суше", - отметил Очеретный.

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По его словам, на первом этапе будет построена железнодорожная инфраструктура и первая контейнерная площадка пропускной способностью ≈30 тыс. Между тем как 2000 TEU - это вместимость контейнерного состава, который также будет построен на этом этапе.

Сумма частных инвестиций в винницкий объект составляет более 15 млн долларов, а строительство разделено на две очереди. Стартовали работы весной 2024 года.

Сейчас уже готова часть железнодорожных путей, весоизмерительная система, а также складское помещение на 3,5 тысяч м2.

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Вводить в эксплуатацию сухой порт планируют в 3 квартале этого года.

Экономическая правда