Мининфраструктуры о работе "єЧерга": 70% автобусов заезжают на границу вовремя

Слотирование в системе "єЧерга" для пересечения границы уже доступно на 16 пунктах пропуска и позволяет бронировать время пересечения границы как для регулярных, так и нерегулярных автобусных перевозчиков. Благодаря этой возможности уже 70% автобусов заезжают в пункт пропуска без необходимости ожидать в физической очереди в соответствии с предварительной онлайн-записью.

Об этом говорится в сообщении Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

В настоящее время опция слотирования доступна на всей украинско-румынской границе, 10 пунктах пропуска с Молдовой и крупнейшем пункте пропуска с Польшей - "Ягодин - Дорогуск".

Еще на 12 пунктах пропуска "єЧерга" работает без слотирования, по принципу "живой очереди" только с потребностью регистрации в системе. Это нужно для анализа загрузки на границе, чтобы впоследствии масштабировать опцию слотирования и на эти пункты пропуска, пояснили в ведомстве.

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"Результаты внедрения функционала бронирования времени на пересечение границы автобусами уже демонстрируют свою эффективность. За последние два месяца мы фиксируем, что 70% автобусов заезжают в пункт пропуска вовремя – в пределах одного часа от забронированного времени", – отметили в Мининфраструктуре.

Кроме этого, благодаря упорядочению движения перед пунктом пропуска удалось уменьшить время, которое автобус с пассажирами проводит в пункте пропуска. В настоящее время среднее время прохождения контрольных процедур на украинской стороне границы составляет около 80 минут.

Напомним:

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С 22 июля услуга "єЧерга" для грузовиков начала работать для пустых грузовиков на пункте пропуска "Красноильск - Викову де Сус" с Румынией.





