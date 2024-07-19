"єЧергу" для грузовиков расширят на еще один пункт пропуска на границе с Румынией

С 22 июля услуга "єЧерга" для грузовиков начнет работать для пустых грузовиков на пункте пропуска "Красноильск - Викову де Сус" с Румынией.

Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры.

"С понедельника пустые грузовики смогут пересечь указанный пункт пропуска только по предварительной записи в системе еЧерга на сайте echerha.gov.ua или через приложение еЧерга.

Регистрация в системе "єЧерга" стартует 21 июля в 12:00. Непосредственно движение грузовиков по новой записи стартует 22 июля в 12:00", - говорится в сообщении.

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Ознакомиться с информацией и правилами регистрации в системе "еЧерга" можно по ссылке https://bit.ly/3Y7VuEk.

Сейчас "єЧерга" для грузовиков работает на 15 пунктах пропуска для грузовиков. Вместе с "Красноильск - Викову де Сус" этот перечень составит 16 международных автомобильных пунктов пропуска.

За время действия услуги границу по онлайн-записи пересекло 1 миллион 38 тысяч грузовиков, добавили в министерстве.

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Экономическая правда