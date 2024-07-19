"єЧергу" для грузовиков расширят на еще один пункт пропуска на границе с Румынией
С 22 июля услуга "єЧерга" для грузовиков начнет работать для пустых грузовиков на пункте пропуска "Красноильск - Викову де Сус" с Румынией.
Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры.
"С понедельника пустые грузовики смогут пересечь указанный пункт пропуска только по предварительной записи в системе еЧерга на сайте echerha.gov.ua или через приложение еЧерга.
Регистрация в системе "єЧерга" стартует 21 июля в 12:00. Непосредственно движение грузовиков по новой записи стартует 22 июля в 12:00", - говорится в сообщении.
Ознакомиться с информацией и правилами регистрации в системе "еЧерга" можно по ссылке https://bit.ly/3Y7VuEk.
Сейчас "єЧерга" для грузовиков работает на 15 пунктах пропуска для грузовиков. Вместе с "Красноильск - Викову де Сус" этот перечень составит 16 международных автомобильных пунктов пропуска.
За время действия услуги границу по онлайн-записи пересекло 1 миллион 38 тысяч грузовиков, добавили в министерстве.
Экономическая правда