Запасы нефти в США выросли после шести сокращений подряд

Запасы сырой нефти в США выросли впервые за семь недель, в то время, как запасы бензина и дистиллятов сократились на фоне роста спроса.

Об этом сообщает The Wall Street Journal, со ссылкой на Управление энергетической информации США.

Отмечается, что коммерческие запасы нефти, за исключением Стратегического нефтяного резерва, выросли на 1,4 млн баррелей до 430,7 млн баррелей за неделю, закончившуюся 9 августа, и были примерно на 5% ниже среднего пятилетнего показателя для этого времени года.

Рост запасов нефти произошел после шести недель добычи подряд. Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, прогнозировали, что запасы нефти упадут на 1,2 млн баррелей.

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Сообщается, что запасы бензина упали на 2,9 млн баррелей до 222,2 млн баррелей, а запасы дистиллятов уменьшились на 1,7 млн баррелей до 126,1 млн баррелей. Нефтеперерабатывающие заводы были загружены на 91,5% мощностей, по сравнению с 90,5% на предыдущей неделе.

Напомним:

Цены на нефть несколько выросли в среду после того, как отраслевой отчет показал, что запасы нефти и бензина в США сократились, а рынок ожидает возможного расширения войны между Израилем и Газой, что может повлиять на мировые поставки нефти.

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