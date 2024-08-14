Сообщили о подозрении директорам фирм, которые поставили "Укргаздобыче" некачественные плиты
В Киеве сообщено о подозрении двум директорам частных обществ в завладении средствами АО "Укргаздобыча" в особо крупных размерах.
Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.
Следствие установило, что в 2022-2023 годах директора двух производственных частных обществ заключили договоры с АО "Укргаздобыча" на поставку железобетонных плит.
В дальнейшем поставщики изготовили плиты ненадлежащего качества, которые не соответствовали требованиям, определенным к ним условиями договоров и ДСТУ. Такие плиты стоят вдвое дешевле тех, которые необходимы в деятельности АО "Укргаздобыча".
Экспертиза установила ненадлежащее качество и завышенную стоимость поставленных плит. Как следствие, директора нанесли АО "Укргаздобыча" убытки в сумме 2,2 млн грн. и 22,4 млн грн. соответственно.
"В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения и предоставления правовой оценки действиям служащих АО "Укргаздобыча", ответственным за прием заказанных плит", - говорится в сообщении.
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Экономическая правда