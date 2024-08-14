Викрили підозрюваних у заволодінні коштів на закупівлі захисту для танків: двоє виїхали за кордон

НАБУ, СБУ та прокуратура викрили схему заволодіння державними коштами під час закупівлі елементів динамічного захисту для броньованої техніки ЗСУ.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними слідства, у квітні 2022 року виникла гостра потреба у забезпеченні української бронетехніки елементами динамічного захисту. Для її задоволення Міністерство оборони України уклало контракт зі спеціалізованим державним підприємством.

Водночас керівник держпідприємства у змові з головним бухгалтером вирішив заволодіти державними коштами, штучного завищивши витрати.

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Крім того, маючи потрібні компоненти, вони забезпечили документальне оформлення їх удаваного придбання у комерційної структури, що стало підставою незаконної сплати їй державних коштів.

Унаслідок цих оборудок держава зазнала збитків на майже 12 млн грн, які їх учасники перевели на контрольовані рахунки.

Про підозру повідомили п’ятьом учасникам організованої групи.

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Керівник та головний бухгалтер держпідприємства наразі перебувають за кордоном, а директора фіктивного постачальника затримано.

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Економічна правда