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Philip Morris со времени запуска фабрики заплатил на треть больше налогов

Среда, 14 августа 2024, 17:18 - Алексей Артемчук

Philip Morris в первой половине 2024 года увеличила уплату налогов в Украине на 33% после запуска фабрики.

Об этом сообщает пресс-служба компании, передает "Интерфакс".

Компания Philip Morris International (PMI) в январе-июне 2024 года увеличила налоговые отчисления в бюджеты разных уровней на 33,5%, или на 6 млрд, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года - до 23,9 млрд.

"Важными факторами увеличения налоговых отчислений стали восстановление доли компании на украинском рынке, а также запуск новой фабрики, в которую компания инвестировала 30 млн долл", - процитированы в релизе слова финансового директора PMI в Украине Сергея Кальнооченко.

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Уточняется, что на акцизный налог пришлось 12 млрд грн, на НДС - 3,2 млрд грн.

В прошлом году PMI отчитывалась об уплате 30,3 млрд грн налогов в Украине.

Кальнооченко добавил, что росту налоговых отчислений также способствовало увеличение легального рынка табачных изделий, которое стало возможным благодаря активной борьбе государственных органов с нелегальными производителями.

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По его словам, Philip Morris продолжит инвестировать в развитие собственного бизнеса, в результате чего в августе 2024 года планирует уплатить в бюджет более 3,5 млрд грн только акцизного налога как в рамках непосредственного производства на недавно открытой фабрике во Львовской области и собственного импорта, так и в рамках локального договора на контрактное производство.

Отмечается, что компания PMI до сих пор работает в России.

Напомним:

Производитель табачных изделий Philip Morris International открыл новую фабрику во Львовской области, инвестировав в нее 30 млн долларов.

Philip Morris налоги Украина
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