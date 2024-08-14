"Укрзализныця" сократила расходы на дизтопливо и электроэнергию 

В 2024 году на текущее содержание железнодорожной инфраструктуры Укрзализныця тратит на 12% меньше, чем в 2021 году.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Согласно сообщению, удалось уменьшить на 4% расходы электроэнергии и на 12% расходы дизтоплива при выполнении указанных работ.

При этом расходы на оплату труда составляют более 70% и остаются основной составляющей расходов на содержание железнодорожной инфраструктуры. И это несмотря на сокращение численности персонала в течение последних 2 лет на 15% (без учета влияния военных действий).

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Напомним:

В случае отмены приказов об изменении тарифов на грузовые перевозки, Укрзализныця получит 48-67 млрд грн убытков. При таких условиях перевозчик вообще не сможет осуществлять любые перевозки.

Экономическая правда

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