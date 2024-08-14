Цены на золото вблизи рекордного пика: причина

Цены на золото идут вверх, оставаясь вблизи рекордных максимумов - поддержку драгметаллу оказывают надежды на снижение ставки в США и сохраняющаяся напряженность на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает Reuters.

Спотовое золото выросло на 0,2% до 2 469,35 долл за унцию, не дотянув до рекордного максимума в 2 483,60 долл, достигнутого в прошлом месяце.

Фьючерсы на американское золото стабилизировались на уровне 2 508,40 долл.

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Ожидается, что если данные подтвердят замедление роста цен в США, ставки на снижение ставки на 50 б.п. в сентябре вырастут, и вполне возможно, что цена на золото достигнет исторического максимума.

Данные по индексу потребительских цен в США будут опубликованы в 1230 по Гринвичу. Экономисты ожидают, что месячная инфляция вырастет на 0,2%, а годовая базовая инфляция замедлится до 3,2%.

Цены производителей в США выросли меньше, чем ожидалось, в июле, как показали данные во вторник, что свидетельствует о том, что инфляция продолжает оставаться умеренной.

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Согласно данным CME FedWatch Tool, вероятность снижения ставки в США на 50 базисных пунктов в сентябре составляет 52,5%.

Банковский металл традиционно считается инструментом хеджирования геополитических и экономических рисков, а снижение процентных ставок уменьшает альтернативную стоимость владения активом.

Напомним:

Золото снова подскочило до своего последнего рекорда после того, как данные по занятости в США подтвердили ожидания, что ФРС начнет снижать процентные ставки.