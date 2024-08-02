Золото наближається до рекордної ціни - Bloomberg

Золото знову підскочило до свого останнього рекорду після того, як дані по зайнятості в США підтвердили очікування, що ФРС почне знижувати процентні ставки.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Наймання на роботу в США сповільнилося більше, ніж прогнозувалося в липні, а рівень безробіття зріс до найвищого рівня майже за три роки, що свідчить про те, що ринок праці охолоджується швидше, ніж це передбачають інші дані.

Прибутковість казначейських облігацій і долар впали, що сприяло зростанню золота на 1,3% до 2477,68 доларів за унцію, що трохи менше історичного максимуму в 2483,73 долара, досягнутого минулого місяця.

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Нижчі ставки зазвичай є позитивним фактором для золота, оскільки воно не сплачує відсотків.

Економічна правда.