Минэнерго: радиоактивных выбросов на Запорожской АЭС не зафиксировано 

Из-за пожара на территории Запорожской АЭС превышений уровней радиоактивных выбросов и сбросов не зафиксировано.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

В пресс-службе рассказали, что около 20 часов 11 августа на территории атомной станции российские оккупанты устроили пожар на объекте технического водоснабжения. Вследствие этого возможны повреждения градирни и другого технологического оборудования.

"Пока не зафиксировано никаких выбросов или сбросов радиоактивных веществ", - сказала заместитель министра энергетики Светлана Гринчук на брифинге в эфире Марафона "Единые Новости".

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В министерстве также рассказали, что МАГАТЭ просит российских оккупантов немедленно предоставить доступ к объекту, где произошел пожар, для оценки ситуации.

МАГАТЭ подтвердило, что уровень радиации на станции остается неизменным.

Напомним:

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Председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак сообщил, что пожар на территории ЗАЭС прекратился. Станция расположена напротив Никополя и Марганца на левом берегу Днепра.

Вечером 11 августа президент Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты устроили пожар на территории Запорожской атомной электростанции. Он также призвал МАГАТЭ и мировое сообщество отреагировать на инцидент. В то же время изменений радиационного состояния в районе Запорожской АЭС не зафиксировано.

Начальник Никопольского РОА Евгений Евтушенко заявил, что ЗАЭС работает в штатном режиме, а россияне, вероятно, подожгли в градирне (сооружении, предназначенном для охлаждения нагретой в процессе работы АЭС воды) автомобильные шины в большом количестве. Градирня номер один находится примерно в километре от энергоблоков станции.

Оккупанты обвиняют в обстреле Энергодара Украину и заявляют, что радиационный фон вокруг ЗАЭС в норме.

В Международном агентстве по атомной энергии заявили, что его эксперты стали свидетелями сильного темного дыма, исходившего из северной зоны Запорожской атомной электростанции после многочисленных взрывов, которые прозвучали вечером 11 августа.