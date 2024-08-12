Все разделы
Укр / Рус

Минэнерго: радиоактивных выбросов на Запорожской АЭС не зафиксировано 

Понедельник, 12 августа 2024, 13:19 - Виктор Волокита
 

Из-за пожара на территории Запорожской АЭС превышений уровней радиоактивных выбросов и сбросов не зафиксировано.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

В пресс-службе рассказали, что около 20 часов 11 августа на территории атомной станции российские оккупанты устроили пожар на объекте технического водоснабжения. Вследствие этого возможны повреждения градирни и другого технологического оборудования. 

"Пока не зафиксировано никаких выбросов или сбросов радиоактивных веществ", - сказала заместитель министра энергетики Светлана Гринчук на брифинге в эфире Марафона "Единые Новости".

Реклама:

В министерстве также рассказали, что МАГАТЭ просит российских оккупантов немедленно предоставить доступ к объекту, где произошел пожар, для оценки ситуации. 

МАГАТЭ подтвердило, что уровень радиации на станции остается неизменным.

Напомним:

Реклама:

Председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак сообщил, что пожар на территории ЗАЭС прекратился. Станция расположена напротив Никополя и Марганца на левом берегу Днепра.

Вечером 11 августа президент Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты устроили пожар на территории Запорожской атомной электростанции. Он также призвал МАГАТЭ и мировое сообщество отреагировать на инцидент. В то же время изменений радиационного состояния в районе Запорожской АЭС не зафиксировано.

Начальник Никопольского РОА Евгений Евтушенко заявил, что ЗАЭС работает в штатном режиме, а россияне, вероятно, подожгли в градирне (сооружении, предназначенном для охлаждения нагретой в процессе работы АЭС воды) автомобильные шины в большом количестве. Градирня номер один находится примерно в километре от энергоблоков станции. 

Оккупанты обвиняют в обстреле Энергодара Украину и заявляют, что радиационный фон вокруг ЗАЭС в норме.

В Международном агентстве по атомной энергии заявили, что его эксперты стали свидетелями сильного темного дыма, исходившего из северной зоны Запорожской атомной электростанции после многочисленных взрывов, которые прозвучали вечером 11 августа.

АЭС Запорожье МАГАТЭ
Реклама:
Материалы по теме
Пожар на ЗАЭС прекратился – глава Днепропетровской ОВА 12 августа 2024, 09:00
В МАГАТЭ призвали к сдержанности из-за ситуации вблизи Курской АЭС 10 августа 2024, 13:01
"Энергоатом" в этом году выведет в ускоренный ремонт еще два энергоблока АЭС 7 августа 2024, 20:06
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте