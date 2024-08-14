Разоблачили подозреваемых в завладении средств на закупке защиты для танков: двое выехали за границу

НАБУ, СБУ и прокуратура разоблачили схему завладения государственными средствами при закупке элементов динамической защиты для бронированной техники ВСУ.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным следствия, в апреле 2022 года возникла острая потребность в обеспечении украинской бронетехники элементами динамической защиты. Для ее удовлетворения Министерство обороны Украины заключило контракт со специализированным государственным предприятием.

В то же время руководитель госпредприятия в сговоре с главным бухгалтером решил завладеть государственными средствами, искусственного завысив расходы.

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Кроме того, имея необходимые компоненты, они обеспечили документальное оформление их мнимого приобретения у коммерческой структуры, что стало основанием незаконной уплаты ей государственных средств.

В результате этих сделок государство понесло убытки почти на 12 млн грн, которые их участники перевели на контролируемые счета.

О подозрении сообщили пяти участникам организованной группы.

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Руководитель и главный бухгалтер госпредприятия сейчас находятся за границей, а директор фиктивного поставщика задержан.

Напомним:

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Экономическая правда