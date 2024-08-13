НАБУ та САП завершили слідство щодо нардепа Дубневича у справі про розкрадання 2,1 млрд на газі

НАБУ

НАБУ та САП завершили розслідування щодо чинного нардепа у справі про незаконне заволодіння природним газом та незаконній реалізації його на суму 2,1 мільярда.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ. За інформацією ЕП, слідство завершено щодо нардепа Ярослава Дубневича від депутатської групи "За майбутнє". Він є шостим підозрюваним у межах цієї справи.

"Як встановило слідство, підконтрольні нардепу підприємства-власники Новояворівської та Новороздольської ТЕЦ (Львівська обл.) уклали низку угод про закупівлю в НАК "Нафтогаз України" природного газу для виробництва тепла для населення (впродовж 2013-2017 років - ЕП). З метою здешевлення опалення для цієї категорії споживачів НАК постачав комерційним ТЕЦ газ за цінами, суттєво нижчими за ринкові", - йдеться у повідомленні.

Після заволодіння газом, підприємства пустили його на виробництво електроенергії, яку надалі реалізували за ринковою ціною.

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Як повідомляють, унаслідок злочинних дій прибутковість виробництва електроенергії Новояворівською та Новороздільською ТЕЦ у деякі періоди перевищувала 100% (проти 3-5%, закладених в тариф Національною комісією, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг на підставі поданих вказаними ТЕЦ документів та обґрунтувань).

Надалі нардеп легалізовував отримані надприбутки через ТОВ та компаній-нерезидентів, зокрема зареєстрованих у Кіпрській Республіці та на Маршаллових Островах, які пізніше потрапляли до України як інвестиції у Львівську область.

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Народний депутат Дубневич також є обвинуваченим у справі НАБУ і САП щодо заволодіння 93 млн грн "Укрзалізниці".

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У НАБУ зазначають, що Справа Новояворівської та Новороздольської ТЕЦ є однією з найскладніших справ у сфері економіки в історії НАБУ і САП. Загальний обсяг матеріалів слідства перевищує 350 томів. До 9 іноземних юрисдикцій, серед яких Швейцарська Конфедерація, Сполучені Штати Америки, Республіка Кіпр, Латвійська Республіка, Словацька Республіка, Канада, Республіка Маршаллові Острови, надіслано 17 запитів про міжнародно-правову допомогу, а відповідь на деякі з них довелося чекати до двох років.

Крім того, завдяки співпраці з іноземними колегами однієї з країн Європи вдалося відстежити та накласти арешт на кошти у розмірі 2,3 млн євро, які вніс на рахунок один із членів сім’ї народного депутата.

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Нагадаємо:

НАБУ і САП у жовтні 2023 року повідомили народному депутату України про підозру в організації заволодіння майном держави (природним газом) на суму понад 2,1 млрд грн та легалізації незаконно отриманого прибутку.

Економічна правда