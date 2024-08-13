"Укрзализныця" обработала рекордное количество заявок на бронирование мест для военных

12 августа 830 человек подали заявку на бронирование билетов для военнослужащих, тогда как "Укрзализныця" выделила 1053 мест.

Об этом сообщает пресс-служба АО "Укрзализныця".

В "Укрзализныце" отметили, что 12 августа 2024 года стал рекордным днем по количеству бронирования мест для военнослужащих в поездах с момента запуска сервиса в декабре 2023 года.

Количество выделенных мест для военнослужащих 12 августа (1053) эквивалентно двум полноценным поездам.

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Специальный резерв билетов для военных доступен для бронирования на сайте, он действует на определенный перечень поездов, которые ездят из/в прифронтовые города.

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Экономическая правда