"Укрзализныця" обработала рекордное количество заявок на бронирование мест для военных
12 августа 830 человек подали заявку на бронирование билетов для военнослужащих, тогда как "Укрзализныця" выделила 1053 мест.
Об этом сообщает пресс-служба АО "Укрзализныця".
В "Укрзализныце" отметили, что 12 августа 2024 года стал рекордным днем по количеству бронирования мест для военнослужащих в поездах с момента запуска сервиса в декабре 2023 года.
Количество выделенных мест для военнослужащих 12 августа (1053) эквивалентно двум полноценным поездам.
Специальный резерв билетов для военных доступен для бронирования на сайте, он действует на определенный перечень поездов, которые ездят из/в прифронтовые города.
Напомним:
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Экономическая правда