РФ скопировала украинскую роботизированную турель "Шабля" и назвала ее "Чапай"

Дистанционно управляемая турель "Сабля" в легкой версии Defence Express

Россияне повторили саму концепцию и реализацию роботизированной турели "Сабля", которая используется ВСУ еще со времен АТО.

Об этом сообщает Defence Express.

Россияне представили дистанционную управляемую пулеметную турель под названием "Чапай", которая напоминает роботизированную турель "ШаБля" украинского производства.

Сообщается, что "Чапай" был впервые продемонстрирован на так называемом оборонном форуме "Армия-2024", который проходит в Москве. Разработку представил инвестиционный фонд "Эра", который финансирует российских разработчиков вооружения, пишут журналисты.

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Как свидетельствуют фото с выставки, в своей разработке россияне полностью повторили как саму концепцию, так и реализацию украинской турели "ШаБля". Она с сентября 2023 года была допущена к использованию на фронте Вооруженными Силами Украины. Однако на передовой эти турели были еще со времен Антитеррористической операции.

Российская разработка имеет дистанционное управление по проводам и использует оптико-прицельный модуль. Также она адаптирована под различные пулеметы. Сейчас речь идет только о выставочном образце "Чапая". Удалось ли России наладить серийное производство - неизвестно.

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Напомним:

С начала большой войны, Министерство обороны кодифицировало и допустило к использованию в войсках около 20 образцов боевых бронемашин с защитой от мин и засад.

В 2024 году украинские производители обеспечивают 70% стоимости контрактов на поставку оружия для Вооруженных сил Украины.