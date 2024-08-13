Медиакомпания Paramount уволит 15% персонала в США

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Paramount Global начнет увольнять 15% своей рабочей силы в США в рамках запланированного сокращения рабочих мест.

Об этом сообщает Reuters.

Paramount Global уволит 15% своих работников в США. Компания, которая владеет такими сетями, как CBS, MTV и Comedy Central, стремится сократить ежегодные расходы на 500 млн долл и вернуться к прибыльному росту в преддверии слияния с компанией Skydance Media.

Во внутренней записке сопредседатели правления Paramount заявили, что компания находится в "точке перелома", где необходимы изменения для укрепления бизнеса.

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Ожидается, что сокращения, о которых было объявлено во время телефонного разговора на прошлой неделе, коснутся примерно 2 000 человек. Они продлятся до конца 2024 года, причем 90% сокращений планируется завершить к концу сентября.

Реструктуризация происходит в то время, когда нью-йоркская компания работает на сложном рынке линейного телевидения, недавно уменьшив стоимость своих кабельных сетей почти на 6 млрд долл.

Напомним:

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Paramount Global объединяется со студией Skydance в компанию New Paramount, которая будет иметь другого владельца.