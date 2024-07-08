Одна з найбільших голлівудських кінокомпаній Paramount змінить власника

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Paramount Global об'єднується зі студією Skydance у компанію New Paramount, що буде мати іншого власника.

Про це повідомляє пресслужба компанії Paramount.

Повідомляється, що американські медіахолдинги Paramount Global і Skydance Media домовилися про злиття, яка призведе до зміни власника Paramount.

В повідомленні також вказують, що угода відбудеться у два етапи.

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На першому етапі інвестиційний фонд RedBird Capital Partners і сім'я мільярдера Ларрі Еллісона (його син – засновник Skydance), виплатять 2,4 млрд дол у вигляді коштів за National Amusements, материнську компанію Paramount.

На другому етапі вони віддадуть ще 4,5 млрд дол за акції класу "А" та "В", тобто з та без права голосу, Paramount, а також інвестують 1,5 млрд дол у вигляді первинного капіталу.

В результаті злиття буде сформовано компанію New Paramount з оцінкою вартості на рівні 28 млрд дол.

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Закриття угоди щодо злиття очікується у першій половині 2024 року. Після цього сім'я Еллісон та RedBird володітимуть 100% акцій New Paramount класу "A" та 69% акцій класу "B".

Керівниками нової компанії стануть син засновника Oracle Девід Еллісон (голова правління і гендиректор) та Джеф Шелл (президент).

Економічна правда