Всі розділи
Укр / Рус

Одна з найбільших голлівудських кінокомпаній Paramount змінить власника

Понеділок, 8 липня 2024, 12:47 - Олексій Артемчук
 
getty images

Paramount Global об'єднується зі студією Skydance у компанію New Paramount, що буде мати іншого власника.

Про це повідомляє пресслужба компанії Paramount.

Повідомляється, що американські медіахолдинги Paramount Global і Skydance Media домовилися про злиття, яка призведе до зміни власника Paramount.

В повідомленні також вказують, що угода відбудеться у два етапи.

Реклама:

На першому етапі інвестиційний фонд RedBird Capital Partners і сім'я мільярдера Ларрі Еллісона (його син – засновник Skydance), виплатять 2,4 млрд дол у вигляді коштів за National Amusements, материнську компанію Paramount. 

На другому етапі вони віддадуть ще 4,5 млрд дол за акції класу "А" та "В", тобто з та без права голосу, Paramount, а також інвестують 1,5 млрд дол у вигляді первинного капіталу.

В результаті злиття буде сформовано компанію New Paramount з оцінкою вартості на рівні 28 млрд дол.

Реклама:

Закриття угоди щодо злиття очікується у першій половині 2024 року. Після цього сім'я Еллісон та RedBird володітимуть 100% акцій New Paramount класу "A" та 69% акцій класу "B".

Керівниками нової компанії стануть син засновника Oracle Девід Еллісон (голова правління і гендиректор) та Джеф Шелл (президент).

Економічна правда

кіно компанії культура
Реклама:
Матеріали за темою
"Думками навиворіт 2" встановив рекорд, найшвидше зібравши 1 мільярд доларів в прокаті 1 липня 2024, 15:05
"Одеська кіностудія" із зайвими витратами на 400 мільйонів ризикує припинити існування – аудитори 5 червня 2024, 16:47
Страйк закінчився: голлівудські актори домовились зі студіями 9 листопада 2023, 09:18
Слухайте подкаст "Хроніки економіки" на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті