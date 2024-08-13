Huawei близка к выпуску нового чипа для ИИ-разработок, несмотря на санкции США

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Китайская Huawei Technologies близка к выпуску нового чипа, предназначенного для использования в ИИ-разработках.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Отмечается, что китайские интернет-компании и операторы связи в последние недели тестируют новый процессор Huawei - Ascend 910C. Компания сообщила потенциальным клиентам, что новые чипы можно сравнить по характеристикам с представленными в прошлом году процессорами H100 от Nvidia Corp., которые не поставляют в КНР.

Компания находится в "черном списке" США с 2019 года. Включение в этот список закрыло ей доступ к ключевым компонентам и оборудованию для производства чипов, а также к тайваньским предприятиям, производящим чипы на заказ.

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Однако благодаря миллиардам долларов государственной помощи Huawei удалось разработать альтернативные продукты и стать национальным лидером в таких отраслях, как искусственный интеллект.

Заказчики, среди которых ByteDance, Baidu Inc. и China Mobile, проводят переговоры с Huawei о приобретении процессора 910C. Предварительные данные показывают, что заказы могут превысить 70 тыс, общей стоимостью 2 млрд долл.

Ожидается, что Huawei начнет поставки новых чипов в октябре.

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Сообщается, что компания сталкивается с задержками в производстве нынешнего поколения чипов. Кроме того, Huawei угрожают новые ограничения США, которые могут лишить ее доступа к новейшим чипам памяти, используемым в ИИ-оборудовании.

Напомним:

Вместе с тем как темпы конкуренции в сфере полупроводников увеличиваются, Hiawei заканчивает строительство крупнейшего центра разработки в своей структуре.

Администрация Байдена отозвала восемь лицензий 2024 года, которые позволяли некоторым компаниям поставлять товары китайскому гиганту телекоммуникационного оборудования Huawei.