В Украине запустят градостроительный кадастр на госуровне: когда заработает 

Правительство приняло постановление о запуске электронного градостроительного кадастра на государственном уровне.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

Согласно сообщению, все взаимодействие с градостроительной документацией будет происходить в единой электронной системе - градостроительном кадастре на государственном уровне. Он заработает через месяц, после того, как постановление вступит в силу.

"Раньше кадастры существовали только в некоторых органах местного самоуправления. Большинство градостроительной документации было в бумажном виде. Документы теряли, подделывали или тормозили их рассмотрение ради взяток", - рассказали в пресс-службе министерства.

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В Минцифре убеждают, что с запуском электронного кадастра вся градостроительная информация, документы и процедуры их согласования будут в электронной системе.

Это поможет ускорить процессы строительства и развития инфраструктуры. А также будет способствовать повышению прозрачности и защиты сферы от махинаций.

"Цифровизируем, чтобы бороться с коррупцией", - добавили в министерстве.

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Экономическая правда