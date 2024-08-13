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В Украине запустят градостроительный кадастр на госуровне: когда заработает 

Вторник, 13 августа 2024, 16:26 - Виктор Волокита

Правительство приняло постановление о запуске электронного градостроительного кадастра на государственном уровне.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры. 

Согласно сообщению, все взаимодействие с градостроительной документацией будет происходить в единой электронной системе - градостроительном кадастре на государственном уровне. Он заработает через месяц, после того, как постановление вступит в силу.

"Раньше кадастры существовали только в некоторых органах местного самоуправления. Большинство градостроительной документации было в бумажном виде. Документы теряли, подделывали или тормозили их рассмотрение ради взяток", - рассказали в пресс-службе министерства. 

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В Минцифре убеждают, что с запуском электронного кадастра вся градостроительная информация, документы и процедуры их согласования будут в электронной системе. 

Это поможет ускорить процессы строительства и развития инфраструктуры. А также будет способствовать повышению прозрачности и защиты сферы от махинаций.

"Цифровизируем, чтобы бороться с коррупцией", - добавили в министерстве. 

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Напомним: 

Украина сэкономила 3,3 млрд грн на дронах благодаря сотрудничеству Минцифры и Национального антикоррупционного бюро Украины.

Экономическая правда

Минцифра правительство
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