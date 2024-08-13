Кабмін оголосить конкурс на будівництво 700 МВт нових електростанцій

Кабінет міністрів ухвалив рішення про проведення конкурсу на будівництво нової генеруючої потужності.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

Згідно з повідомленням, це дозволить збільшити обсяги генерації в енергосистемі та її подальший розвиток.

Зокрема, передбачається проведення конкурсів для будівництва об’єктів, потужність кожного з яких становить 5 МВт – 80 МВт, а загальна потужність конкурсу 700 МВт.

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Відповідні об'єкти мають бути введені в експлуатацію до кінця 2027 року.

Нагадаємо:

13 липня Кабінету міністру ухвалив низку рішеннь для розвитку розподіленої генерації в Україні.

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Зокрема, затверджено Національний план дій з відновлюваної енергетики на період до 2030 року та план заходів з його реалізації. Відповідно до нього, частка ВДЕ у валовому кінцевому споживанні енергії у 2030 році становитиме 27%.

Економічна правда