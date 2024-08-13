"Укрзализныця" обжаловала решение суда, которое может привести к остановке железной дороги

В случае отмены приказов об изменении тарифов на грузовые перевозки, Укрзализныця получит 48-67 млрд грн убытков. При таких условиях перевозчик вообще не сможет осуществлять какие-либо перевозки.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Укрзализныця и Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры подали апелляционные жалобы на решение суда первой инстанции об отмене приказа об индексации тарифов на грузовые перевозки с января 2022 года.

Так, в случае отмены приказов об изменении тарифов на грузовые перевозки, "Укрзализныця" на фоне роста стоимости энергоресурсов и увеличения доли перевозок убыточных грузов в 2024-2025 годах получит 48-67 млрд грн убытков.

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При таких условиях перевозчик вообще не сможет осуществлять операционную деятельность, выполнять свои денежные обязательства, выплачивать заработную плату работникам и осуществлять любые перевозки.

"Считаем такое решение суда безосновательным, противоречащим принципам распределения властных полномочий, угрожающим экономике и обороноспособности страны. Изменение тарифов на грузовые железнодорожные перевозки относится исключительно к компетенции Мининфраструктуры, а не суда", - отмечают в сообщении.

Общество считает такое решение безосновательным и необоснованным, ведь суд при рассмотрении дела вышел за пределы своих полномочий и оценивал целесообразность изменения стоимости тарифов, а не соответствие такого решения органа государственной власти актам высшей юридической силы, соблюдение процедуры его рассмотрения, принятия и вступления в силу.

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Приказ принят Мининфраструктуры в пределах законодательно-установленных полномочий, с соблюдением всех определенных процедур, в частности, он был согласован с Министерством экономики, Министерством финансов, Государственной регуляторной службой и зарегистрирован Министерством юстиции.

"Такими действиями частные компании, входящие в крупную промышленную группу, с помощью судов пытается снизить тарифы до уровня 2019 года, что может привести к банкротству и остановке деятельности Укрзализныци, вызвать катастрофические последствия и нанести сокрушительный удар по обороноспособности и экономике Украины", – добавляют в сообщении.

Напомним:

За 6 месяцев 2024 года компания на 10% уменьшила по сравнению с 2022-2023 годами расходы электроэнергии и дизтоплива при осуществлении перевозок.

Киевский окружной админсуд признал недействительным приказ Министерства инфраструктуры от 2021 года "О внесении изменений в коэффициенты, применяемые к тарифам Сборника тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом в пределах Украины и связанные с ними услуги".