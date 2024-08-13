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Кабмин объявит конкурс на строительство 700 МВт новых электростанций

Вторник, 13 августа 2024, 15:39 - Виктор Волокита

Кабинет министров принял решение о проведении конкурса на строительство новой генерирующей мощности.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

Согласно сообщению, это позволит увеличить объемы генерации в энергосистеме и ее дальнейшее развитие.

В частности, предусматривается проведение конкурсов для строительства объектов, мощность каждого из которых составляет 5 МВт - 80 МВт, а общая мощность конкурса 700 МВт. 

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Соответствующие объекты должны быть введены в эксплуатацию до конца 2027 года.

Напомним:

13 июля Кабинет министров принял ряд решений для развития распределенной генерации в Украине.

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В частности, утвержден Национальный план действий по возобновляемой энергетике на период до 2030 года и план мероприятий по его реализации. Согласно ему, доля ВИЭ в валовом конечном потреблении энергии в 2030 году составит 27%.

Экономическая правда

Кабмин правительство энергетика
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Экономическая правда
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