27% енергії з відновлювальних джерел: уряд ухвалив рішення по розвитку генерації
13 липня Кабінету міністру ухвалив низку рішеннь для розвитку розподіленої генерації в Україні.
Про це повідомляє пресслужба Міненерго.
Зокрема, затверджено Національний план дій з відновлюваної енергетики на період до 2030 року та план заходів з його реалізації. Відповідно до нього, частка ВДЕ у валовому кінцевому споживанні енергії у 2030 році становитиме 27%.
Крім того, встановлено додаткову річну квоту підтримки суб’єктів господарювання, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії на 2024 рік, а також затверджено графік проведення пілотних аукціонів з розподілу квоти підтримки на 2024 рік.
Додаткову річну квоту підтримки визначено у розмірі 110 МВт, з яких СЕС - 11 МВт, ВЕС - 88 МВт, з інших видів альтернативних джерел енергії - 11 МВт.
Очікується, що перші об’єкти електроенергетики, введені в експлуатацію за результатами проведення пілотних аукціонів, розпочнуть відпуск електричної енергії в мережу у 2025 році.
Економічна правда