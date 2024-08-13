Украина пытается заинтересовать американский бизнес своими полезными ископаемыми

Украина и США хотят поощрить американский бизнес заходить в Украину и инвестировать в добывающую и перерабатывающую промышленность.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Правительства Украины и США рассматривают возможность более глубокого сотрудничества в сфере критических материалов, чтобы активизировать американский бизнес заходить в Украину и инвестировать в добычу и переработку полезных ископаемых.

О воплощении совместных инвестиционных проектов шла речь во время встречи руководства министерства с делегацией США 12 августа.

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"Одним из секторов с большим потенциалом к развитию является сектор критических материалов. Украина является одной из самых богатых полезными ископаемыми стран в Европе, поэтому правительство заинтересовано в сотрудничестве с США в сфере критических материалов", - отметил первый заместитель министра экономики Украины Алексей Соболев.

По данным Минэкономики, в Украине имеются месторождения 22 из 34 минералов, определенных ЕС как критические. Украина входит в десятку стран-производителей титана, циркония, графита и марганца.

На территории нашего государства сосредоточено примерно 5% всех мировых запасов сырья, необходимого США и ЕС для производства полупроводников и высокотехнологичной продукции.

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Украина занимает второе место в мире по добыче галлия после Китая, который запретил поставки этого металла в США и Германию, и пятое в мире по добыче германия после Китая, России, США и Японии.

По данным Госгеонедр, Украина входит в пятерку ведущих стран мира по объемам разведанных запасов графита. Сейчас известны шесть графитовых месторождений, но эксплуатируется только одно - часть Заваловского, расположенное в Кировоградской области.

Напомним:

Благодаря Казахстану, США надеется ослабить монополию Китая на критически важные полезные ископаемые.

Украинский стартап Beholder, который с помощью искусственного интеллекта (ИИ) ищет полезные ископаемые, привлек 940 тыс долл инвестиций от европейского фонда InnoEnergy.