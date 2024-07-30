США отримали від Казахстану одне з найбільших родовищ рідкісних металів

Завдяки Казахстану, США сподівається послабити монополію Китаю на критично важливі корисні копалини.

Про це повідомляє пресслужба казахстанського державного фонду національного добробуту "Самрук-Казина".

Казахстанська компанія Казгеологія та американська Сove Capital створили спільне підприємство (СП), яке займатиметься пошуком рідкісноземельних елементів (REEs) у Казахстані.

Повідомляється, що згідно з підписаними документами компанії Казгеологія належатиме 25%, Cove Kaz Capital Group – 75% підприємства.

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Рідкісноземельні елементи відіграють ключову роль у виробництві високотехнологічних виробів – електромобілів, вітрогенераторів, смартфонів, військової техніки, лазерів, магнітів, портативної електроніки, мікрофонів і динаміків.

"На ділянці є безліч рідкісноземельних металів, в першу чергу чотири елементи, що використовуються у виробництві постійних магнітів: неодим, празеодим, диспрозій і тербій", – сказав керівний партнер та засновник Сove Capital Піні Альтхаус.

Зазначається, що родовище також має значні запаси ітрію, попит та пропозицію на який ще належить повністю оцінити.

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Проєкт перебуває на ранніх стадіях реалізації, попередні техніко-економічні обґрунтування вказують на наявність 380 000 тонн рідкісноземельних металів.

"Потрібно кілька років, щоб розробити ресурс, переконатися, що метали можуть бути оброблені, і перевірити наші запаси, перш ніж ми почнемо розглядати сценарії видобутку та рентабельність", – пояснив керуючий партнер Cove Capital.

Крім того, Cove Capital веде переговори з урядом Казахстану про будівництво заводу з перероблення рідкісноземельних металів, капіталовкладення в який можуть становити 500 млн дол. Цей об'єкт може стати промисловим хабом та альтернативою експорту цих металів до Китаю.

Економічна правда