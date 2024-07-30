США отримали від Казахстану одне з найбільших родовищ рідкісних металів
Завдяки Казахстану, США сподівається послабити монополію Китаю на критично важливі корисні копалини.
Про це повідомляє пресслужба казахстанського державного фонду національного добробуту "Самрук-Казина".
Казахстанська компанія Казгеологія та американська Сove Capital створили спільне підприємство (СП), яке займатиметься пошуком рідкісноземельних елементів (REEs) у Казахстані.
Повідомляється, що згідно з підписаними документами компанії Казгеологія належатиме 25%, Cove Kaz Capital Group – 75% підприємства.
Рідкісноземельні елементи відіграють ключову роль у виробництві високотехнологічних виробів – електромобілів, вітрогенераторів, смартфонів, військової техніки, лазерів, магнітів, портативної електроніки, мікрофонів і динаміків.
"На ділянці є безліч рідкісноземельних металів, в першу чергу чотири елементи, що використовуються у виробництві постійних магнітів: неодим, празеодим, диспрозій і тербій", – сказав керівний партнер та засновник Сove Capital Піні Альтхаус.
Зазначається, що родовище також має значні запаси ітрію, попит та пропозицію на який ще належить повністю оцінити.
Проєкт перебуває на ранніх стадіях реалізації, попередні техніко-економічні обґрунтування вказують на наявність 380 000 тонн рідкісноземельних металів.
"Потрібно кілька років, щоб розробити ресурс, переконатися, що метали можуть бути оброблені, і перевірити наші запаси, перш ніж ми почнемо розглядати сценарії видобутку та рентабельність", – пояснив керуючий партнер Cove Capital.
Крім того, Cove Capital веде переговори з урядом Казахстану про будівництво заводу з перероблення рідкісноземельних металів, капіталовкладення в який можуть становити 500 млн дол. Цей об'єкт може стати промисловим хабом та альтернативою експорту цих металів до Китаю.
Економічна правда