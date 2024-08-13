На рынке труда выросла зарплата, количество вакансий и конкуренция: в каких отраслях больше всего

В июле ключевые показатели на рынке труда выросли, иногда - вопреки обычным сезонным тенденциям.

Об этом говорится в исследовании Work.ua.

Июль 2024 года отметился ростом средней заработной платы, количества вакансий и конкуренции соискателей. В июле работодатели разместили на Work.ua 111 756 вакансий, что почти на 1% больше, чем было в июне.

На сайте Work.ua соискатели обновили или создали 330 522 резюме, что на 9% больше показателей июня. Одновременно выросла и конкуренция, достигнув показателей марта 2024 года.

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И хотя здесь мы видим положительную динамику, говорить о преодолении дефицита кадров еще рано.

В частности, работодателям все еще крайне трудно находить кандидатов на рабочие специальности, медиков, специалистов из сферы строительства и транспорта.

Выросли предложения работы с бронированием. В июле их количество увеличилось на 23%.

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В самых конкурентных категориях произошли изменения. Из пятерки лидеров выпала категория "Топ-менеджмент, руководство высшего звена", ее место занял маркетинг:

"СМИ, издательство, полиграфия";

"IT, компьютеры, интернет";

"Дизайн, творчество";

"Культура, музыка, шоу-бизнес";

"Маркетинг, реклама, PR".

Изменения произошли и в категориях с самой низкой конкуренцией. В июле ими стали:

"Охрана, безопасность";

"Рабочие специальности, производство";

"Транспорт, автобизнес";

"Строительство, архитектура";

"Медицина, фармацевтика".

С февраля по май размер средней зарплаты в Украине не менялся и составлял 20 тыс. В июне ситуация сдвинулась с мертвой точки, фиксировали прирост +2,5% до 20,5 тыс. Однако этот рост произошел благодаря увеличению вакансий от Сил обороны, а в гражданских профессиях зарплата не росла пятый месяц подряд.

В июле же наконец фиксируем небольшой сдвиг: средняя зарплата на рынке труда составляет 21 000 грн. Если же анализировать исключительно гражданские вакансии - 20,5 тыс.

Наибольший рост видим в таких категориях:

"Управление персоналом, HR" - 25000, + 9% к июню;

"Красота, фитнес, спорт" - 22 500, + 7%;

"Топ-менеджмент, руководство высшего звена" - 42 500, +6%;

"Бухгалтерия, аудит" - 19 990, +5%;

"СМИ, издательство, полиграфия" - 21 000, +5%.

В июле самые высокие средние зарплаты (кроме руководящих должностей, сферы IT и специалистов в Силы обороны) рынок труда предлагал: керамистам (48 750), эндодонтистам (45 000), медиапродюсерам (42 500), рихтовщикам (41 250), арматурщикам, зубным техникам, риелторам (40 000), автоэлектрикам, автослесарям, бетонщикам, бизнес-аналитикам, прорабам, высотникам, дизайнерам мебели (35 000).

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Напомним:

Для роста экономики ежегодно на 7% до 2030 года Украине необходимо 4,5 млн дополнительных работников, однако из-за войны их количество только снижается.