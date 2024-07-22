Україні бракує кадрів для досягнення планів щорічного зростання економіки

Для зростання економіки щорічно на 7% до 2030 року Україні необхідно 4,5 млн додаткових працівників, проте через війну їх кількість лише знижується.

Про це заявила заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна, повідомляє пресслужба відомства.

"За попередніми розрахунками, для того, щоб забезпечити щорічне зростання ВПП до 2030 року на 7% нам потрібно 4,5 мільйона працівників додатково", – зазначила Тетяна Бережна.

Так, у повідомленні йдеться, що один з найважливіших чинників, який суттєво впливає на економіку та впливатиме на динаміку її зростання у майбутньому – демографічна ситуація в країні і, зокрема, наявність трудових ресурсів.

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Через війну, виїзд українців за кордон та внутрішню міграцію в державі існує кадровий дефіцит та структурне безробіття, зазначає Мінекономіки.

Як зазначила заступниця міністра економіки, якщо у 2021 році офіційний ринок праці нараховував 11,5 мільйона працівників, то у 2023 році ця цифра зменшилася до 9 мільйонів офіційно працевлаштованих.

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Нагадаємо:

КП "Київський метрополітен" через гострий дефіцит спеціалістів робітничих професій, що виник у зв'язку з міграцією та мобілізацією, змушене збільшувати інтервали між поїздами в пікові години.

Економічна правда.