Банки завышают ставку по кредиту, выданному в рамках программы "5-7-9" - Пышный

По наблюдениям Национального банка, процентная ставка по государственной программе кредитования "5-7-9" для заемщика, а следовательно - и для бюджета, на 3 п. п. выше по сравнению с тем, что банки могут предлагать вне программы.

Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный в интервью ЭП.

"Что касается программы "5-7-9", то, по нашему мнению, она должна фокусироваться именно на инвестиционных проектах", - рассказал Пышный.

"Мы видим, что у банков появляется желание восстановить конкурентную среду, потому что вес проектов государственной программы "5-7-9" уменьшился в новых кредитах с около половины до трети. Это означает, что две трети нового портфеля - это рыночное кредитование. А там, где есть рынок, там есть конкуренция", - считает глава НБУ.

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Он также отметил, что одним из приоритетов стратегии развития кредитования, безусловно, является поддержка восстановления энергетики.

"Мы ведем статистику выдачи таких кредитов. Интересно, что весомая причина отказов от реализации таких проектов - получение заемщиком лучшего предложения в другом банке. Для меня это переломная ситуация, конкуренция заработала", - рассказал Пышный.

Он считает, что одна из фундаментальных причин, почему нет стремительного развития кредитования - нехватка платежеспособного спроса. Кто-то откладывает под влиянием рисков безопасности и неопределенности, у кого-то хватает ликвидности, кто-то считает, что не потянет.

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Напомним:

Нацбанк до конца недели планирует финализировать решение об ограничении p2p-переводов для физических лиц для борьбы со схемами "дропов".

Экономическая правда