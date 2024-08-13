НБУ планує фіналізувати обмеження p2p-переказів для фізичних осіб до кінця тижня – Пишний

Нацбанк до кінця тижня планує фіналізувати рішення щодо обмеження p2p-переказів для фізичних осіб для боротьби зі схемами "дропів".

Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний в інтерв’ю ЕП.

За його словами, НБУ фіналізує остаточне рішення, а наступного тижня (йдеться про тиждень з 12 по 18 серпня – ЕП) будемо розглядати його на правлінні.

Пишний також розповів, що анонсовані раніше обмеження на p2p-переказів для фізичних осіб викликали шквал критики і нерозуміння у сторону регулятора.

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"Ми комунікували проблематику цих "дропів" не лише як небезпеку для державного бюджету, але і як небезпеку для самих фізичних осіб. Адже, віддаючи свої дані, картку, свій рахунок комусь на стороні, ти несеш відповідальність за усе, що з цим рахунком зробили", – наголосив Пишний.

Крім того, податкова служба може донараховувати податки за операції, які відбувались через рахунки громадян.

Пишний також додав, що Нацбанк провів кілька зустрічей з волонтерами, де показали як дизайн запланованого рішення дасть можливість банкам врахувати потреби волонтерів, та дали відповіді на запитання.

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"Градус обговорення знизився. Це означає, що ми органічно підходимо до ухвалення того рішення, яке Національний банк комунікував. Так чи інакше, для створення додаткових інструментів для більш ефективної боротьби зі схемами "дропів" потрібні також зміни до законодавства. Отже, нам потрібно йти у парламент. Там ми повинні бути готовими до відповідного рішення та дискусії", – зазначив Пишний.

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Нагадаємо:

Національний банк України (НБУ) готує проєкт рішення щодо обмеження карткових переказів і запровадження граничних лімітів переказу грошей з картки на картку між фізичними особами.













