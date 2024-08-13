Цены на нефть прекратили рост после 5 сессий удорожания

Цены на нефть стабилизировались во вторник после роста в течение пяти сессий подряд.

Об этом сообщает Reuters.

После роста в течение пяти сессий подряд цены на нефть остановили рост, поскольку рынки переориентировались на беспокойство относительно спроса после того, как ОПЕК в понедельник снизила прогноз роста спроса в 2024 году из-за более мягких ожиданий в Китае.

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 30 центов, или на 0,36%, до 82,00 долл за баррель. Американская нефть марки West Texas Intermediate подешевела на 29 центов, или на 0,36%, до 79,77 долл.

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Нефть марки Brent в понедельник подорожала более чем на 3%, а фьючерсы на американскую нефть выросли более чем на 4% на ожиданиях расширения конфликта на Ближнем Востоке, что может привести к сокращению мировых поставок нефти.

Снижение прогноза спроса на нефть на 2024 год Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК) подчеркнуло дилемму, с которой сталкивается более широкая группа ОПЕК+, которая стремится увеличить добычу с октября.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился, и США готовятся к тому, что Иран или его марионетки могут осуществить серьезные атаки в регионе уже на этой неделе, заявил в понедельник представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби.

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Напомним:

Цены на нефть выросли, увеличившись более чем на 3% за неделю, поскольку опасения относительно расширения конфликта на Ближнем Востоке не исчезли.