Ціни на нафту зросли через напругу на Близькому Сході

Ціни на нафту зросли, збільшившись більш ніж на 3% за тиждень, оскільки побоювання щодо розширення конфлікту на Близькому Сході не зникли.

Про це повідомляє агентство Retuers.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 9 центів, або на 0,11%, до $79,25 за барель. Ф'ючерси на американську нафту WTI виросли на 12 центів до 76,31 долара за барель.

Ізраїльські сили посилили повітряні удари по сектору Газа в четвер в ході подальших боїв з бойовиками на чолі з ХАМАС. Крім того, Ізраїль готується до потенційної більш широкої війни в регіоні.

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"Сира нафта продовжила відновлюватися після недавнього падіння, оскільки підвищені геополітичні ризики опинилися в центрі уваги", - сказав аналітик ANZ Деніел Хайнс (Daniel Hynes).

Вбивство минулого тижня високопоставлених членів бойових угруповань ХАМАС і Хезболла підвищило ймовірність ударів у відповідь з боку Ірану по Ізраїлю, що викликало занепокоєння з приводу поставок нафти з найбільшого у світі регіону-виробника.

Настрої в США покращилися після того, як минулого тижня кількість американців, які подали нові заявки на допомогу з безробіття, впала більше, ніж очікувалося, що свідчить про те, що побоювання щодо розвалу ринку праці були перебільшеними і послабило побоювання щодо рецесії.

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Економічна правда.