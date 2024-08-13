Программу "еВідновлення" обновили для ускорения и упрощения оформления документов

Программа "еВідновлення" получила обновления, благодаря которым украинцы смогут быстрее получить компенсацию за разрушенное жилье.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.

Отныне, при заполнении заявления на помощь через приложение или портал "Дія" граждане могут сразу заказать справку о несудимости. Соответствующий документ необходим, чтобы подтвердить, что лицо, претендующее на средства, не совершало преступлений против основ национальной безопасности.

В министерстве отмечают, что получение справки о несудимости через "Дію" является бесплатным.

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Кроме того, выплату по программе "еВідновлення" теперь могут получить законные представители владельцев поврежденного жилья. Это касается случаев, когда единоличным владельцем поврежденного имущества являются несовершеннолетние или недееспособные лица, которым назначен опекун.

"Отныне граждане, которые не могут подать заявление самостоятельно, могут это сделать не только при участии лица, на которое оформили доверенность, но и при участии своих законных представителей.

Это актуально в случаях, когда владельцы поврежденного или разрушенного жилья - дети, которым не исполнилось 18 лет, или недееспособные лица", - отметила председатель комитета ВРУ по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

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Соответственно, чтобы подать заявление необходимо обратиться в ЦНАП и предоставить подтверждающие документы, что человек является законным представителем. В таком случае средства будут зачислены на карточку еВідновлення открытую на имя законного представителя.

Напомним:

Правительство приняло решение о направлении дополнительных 6,8 млрд грн на реализацию программы "еВідновлення".