єВідновлення: Кабмін спрямовує додаткові майже 7 мільярдів 

Уряд ухвалив рішення про направлення додаткових 6,8 млрд грн на реалізацію програми єВідновлення.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, яке відбувається у Харківській області.

За його інформацією, з цих коштів 2,4 млрд грн будуть спрямовані на ремонти житла українців.

"Це і дрібні, і середні, і капітальні ремонти. Дякуємо Світовому банку, який фінансує цю програму та надає Україні грант на відповідну суму", - сказав Шмигаль.

Реклама:

За його словами, ще 4,4 млрд грн будуть направлені на фінансування житлових сертифікатів.

"Вдячні Банку розвитку Ради Європи за підтримку та фінансування цього компоненту.

Завдяки програмі єВідновлення уряд допоміг відновити житло для майже 20 тисяч родин Харківської області. Важливо, що жителі Харківщини активно та успішно нею користуються", - додав прем'єр-міністр.

Реклама:

"Сьогодні Кабінет міністрів України нарешті вніс зміни в законодавство, яке регулює порядок виплат компенсації за пошкоджене і зруйноване житло єВідновлення. Це важливе рішення, на якому ми наполягати давно, оскільки виплати по сертифікатам і погоджені у якості компенсації були заблоковані через брак фінансування", - пояснила голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк.

Вона додала, що наступним кроком уряду має стати розширення програми єВідновлення для житла, розташованого на тимчасово окупованих територіях.

"Ми давно очікуємо на це рішення. У виплатах має бути справедливість, тобто на компенсацію мають право подаватись і отримувати всі ті українці, чиє житло зруйнувала війна", - розповіла нардепка.

Нагадаємо:

Кабінет міністрів 12 липня виділив ще 1,9 млрд грн на відновлення теплопостачання міста Харкова.

Економічна правда