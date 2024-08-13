Нацбанк для борьбы с денежными мулами и "дропами" предлагает изменения в законодательство, в частности по созданию соответствующего реестра.

Об этом сообщил заместитель председателя НБУ Дмитрий Олейник во время заседания временной следственной комиссии по вопросам экономической безопасности.

Отмечается, что соответствующие изменения необходимы для создания еще более эффективных инструментов борьбы с незаконной деятельностью "дропов". НБУ предлагает создать реестр "дропов" и субъектов хозяйствования, которые вовлечены в "мискодинг".

Также предлагается предоставление поставщикам платежных услуг возможности блокировать операции счета с аномальным поведением. Кроме того, ограничение полномочий по мерам воздействия к небанковским поставщикам платежных услуг - ограничение по привлечению новых клиентов и ограничения на проведение операций определенного типа или объема.

Реклама:

Добавляется, что НБУ также предлагает усилить ответственность для участников схемы "дропов", которые добровольно передали все свои персональные данные и счета в пользование злоумышленникам.

Также читайте: Глава НБУ Андрей Пышный: Эмиссия гривны - это билет в один конец

Напомним:

Реклама:

Нацбанк до конца недели планирует финализировать решение об ограничении p2p-переводов для физических лиц для борьбы со схемами "дропов".

Банки за последние шесть месяцев прекратили деятельность 80 тысяч денежных мулов или "дропов", которые позволяют третьему лицу использовать свои счета для проведения операций со средствами незаконного происхождения.