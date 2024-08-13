"Такая практика уже происходила": глава НБУ не исключил изменения условий по эмиссионным ОВГЗ

фото: НБУ

В Нацбанке рассматривают варианты оптимального решения по изменению условий по эмиссионным ОВГЗ, выкупленных в 2022 году.

Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный в интервью ЭП.

"Сейчас я могу сказать, что готового решения на столе нет. Но мы думаем и обсуждаем это, рассматриваем все возможные варианты, которые могут быть полезными с точки зрения обеспечения устойчивости долга и оптимального режима функционирования внутреннего долгового рынка", - отметил Пышный.

По его словам, НБУ может провести переговоры с Министерством финансов, как заемщиком, поскольку такая практика уже происходила.

Реклама:

Глава Нацбанка также добавил, что ни одна красная линия при рассмотрении этих вопросов не должна пересекаться. Финансовая независимость НБУ будет сохранена и возможные решения в итоге не подорвут позиции государственных финансов и финансовую стабильность.

В 2022 году Нацбанк осуществил эмиссию 400 миллиардов гривен, выкупив ОВГЗ у правительства, по которым получает доход в размере учетной ставки.

Также читайте: Глава НБУ Андрей Пышный: Эмиссия гривны - это билет в один конец

Реклама:

Напомним:

Нацбанк до конца недели планирует финализировать решение об ограничении p2p-переводов для физических лиц для борьбы со схемами "дропов"