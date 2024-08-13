Таможенники передали "Азову" российские автозапчасти на почти 6 миллионов 

Киевские таможенники обнаружили попытку незаконно импортировать партию различных запчастей российского производства к транспортным средствам Камаз, ГАЗ, Газель и т.д., общим весом 23 тонны.

Как сообщает Гостаможслужба в телеграмме, товар ввезли в Украину, пытаясь скрыть его происхождение.

Выяснив, что запчасти произведены на предприятиях России и перемещены из России в Беларусь уже после полномасштабного вторжения, таможенное оформление товара было приостановлено.

Согласно сообщению, руководствуясь правовым режимом военного положения, эту партию запчастей, общей стоимостью 5,7 млн грн, по решению суда отчуждено у компании, которая импортировала товар, и передано бригаде спецназначения "Азов" для восстановления и ремонта автотранспортных средств, находящихся на балансе подразделения и используемых при выполнении боевых задач.

Реклама:

Напомним:

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности сообщили о подозрении мужчине, который пытался тайно ввезти в Украину сырье для изготовления табачных изделий.

Экономическая правда

Реклама: