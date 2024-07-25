Перша в Україні підозра у контрабанді товарів: попався житель Буковини
Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки повідомили про підозру чоловіку, який намагався таємно ввезти в Україну сировину для виготовлення тютюнових виробів.
Про це йдеться на сайтах Офісу генерального прокурора та БЕБ.
За даними слідства, житель Чернівецького району, прямуючи з Румунії в Україну через пункт пропуску "Порубне-Сірет" Чернівецької митниці, для проходження митного контролю обрав смугу руху "зелений коридор".
Цим він засвідчив, що не переміщує товарів, які підлягають обов’язковому декларуванню.
"Однак при проведенні поглибленого огляду транспортного засобу митники виявили та вилучили із спеціально облаштованого у вантажному відсіку сховища 55 коробок з фільтр-паличками для виготовлення сигарет", - йдеться в повідомленні.
Вартість вилученої сировини сягає майже 13 млн грн.
Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу, додали правоохоронці.
"Вперше в Україні особі повідомлено про підозру у контрабанді товарів", - додали в прокуратурі.
Нагадаємо:
З 1 липня, відповідно до Закону України від 09.12.2023 "Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо криміналізації контрабанди товарів", встановлено кримінальну відповідальність за контрабанду товарів.
Економічна правда