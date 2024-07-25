Перша в Україні підозра у контрабанді товарів: попався житель Буковини

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки повідомили про підозру чоловіку, який намагався таємно ввезти в Україну сировину для виготовлення тютюнових виробів.

Про це йдеться на сайтах Офісу генерального прокурора та БЕБ.

За даними слідства, житель Чернівецького району, прямуючи з Румунії в Україну через пункт пропуску "Порубне-Сірет" Чернівецької митниці, для проходження митного контролю обрав смугу руху "зелений коридор".

Цим він засвідчив, що не переміщує товарів, які підлягають обов’язковому декларуванню.

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"Однак при проведенні поглибленого огляду транспортного засобу митники виявили та вилучили із спеціально облаштованого у вантажному відсіку сховища 55 коробок з фільтр-паличками для виготовлення сигарет", - йдеться в повідомленні.

Вартість вилученої сировини сягає майже 13 млн грн.

Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу, додали правоохоронці.

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"Вперше в Україні особі повідомлено про підозру у контрабанді товарів", - додали в прокуратурі.

Нагадаємо:

З 1 липня, відповідно до Закону України від 09.12.2023 "Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо криміналізації контрабанди товарів", встановлено кримінальну відповідальність за контрабанду товарів.

Економічна правда