За последние полгода в Украине закрыли 80 тысяч "дропов" - НБУ

Банки за последние шесть месяцев прекратили деятельность 80 тысяч денежных мулов или "дропов", которые позволяют третьему лицу использовать свои счета для проведения операций со средствами незаконного происхождения.

Об этом сообщил заместитель главы НБУ Дмитрий Олейник во время заседания временной следственной комиссии по вопросам экономической безопасности.

По его словам, НБУ оценивает объем деятельности всех "дропов" в Украине в 200 млрд грн в год, а деятельность одного - 2,5 млн грн в год.

Отмечается, что данные о закрытых 80 тыс. "дропов" касаются только двух банков, о которых известно НБУ. Данные по другим банкам регулятору пока неизвестны.

Реклама:

В НБУ сообщили, что сейчас в Украине зарегистрировано около 68 млн клиентов банков и 116 млн платежных карт, из которых 51 млн являются активными, то есть имеется не менее 1 расходной операции в месяц.

Кроме того, в системе есть еще значительное количество неактивных счетов и карт, которые могут быть вовлечены в схему "дропов" в любой момент.

Денежные мулы или "дропы" - это лица, которые позволяют третьему лицу (мошеннику) за финансовое вознаграждение использовать свой банковский счет для проведения операций со средствами незаконного происхождения.

Реклама:

В НБУ добавляют, что общий типичный профиль "дропа" это социально незащищенные слои населения, с низким или средним уровнем ожидаемых поступлений на счета.

В интервью ЭП глава Нацбанка Андрей Пышный отметил, что граждане фактически становятся соучастниками преступлений, когда используются их счета, в частности по легализации средств, финансированию терроризма, уклонению от уплаты налогов и разрушают свою транзакционную историю на долгие годы вперед.

Также читайте: Глава НБУ Андрей Пышный: Эмиссия гривны - это билет в один конец

Напомним:

Нацбанк до конца недели планирует финализировать решение об ограничении p2p-переводов для физических лиц для борьбы со схемами "дропов".