Заявка на транзит российского газа через Украину во вторник увеличилась на 7%

По состоянию на вторник 13 августа заявка на транзит российского газа через территорию Украины увеличилась на 7% по сравнению с номинацией на 12 августа.

Об этом свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины", передает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что объемы транспортировки российского газа через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" выросли на 7%. По данным на 13 августа, объем подтвержденной номинации через ГИС составляет 42,4 млн куб. м против 39,6 млн куб. днем ранее.

Добавляется, что ГИС "Суджа" остается единственным путем для поставки российского газа в Европу через территорию Украины.

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По словам экс-главы "Оператора ГТС Украины" Сергея Макогона, "Газпром" продолжает подавать газ, поскольку ему очень важно сохранить украинский транзит в Европу, на котором он зарабатывает $5 млрд в год.

По его мнению, "Газпром" может объявить форс-мажор, когда будет физическое повреждение оборудования на ГИС, что не позволит продолжить измерять объемы газа, но не исключил принятия такого решения российской стороной и ранее.

Напомним:

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Российский "Газпром" заявил, что продолжает подавать газ в Европу через станцию "Суджа", в то же время транзитный поток российского газа через Украину снизился на 12%.

Ранее сообщалось, что транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему 8 августа снизился до 37,25 млн куб м. По сравнению с предыдущим днем объемы транзита сократились на 6%. Это самое низкое значение транзита с 1 мая 2023 года.

В среду 7 августа в телеграм-каналах появилась информация, что Вооруженные силы Украины взяли под контроль газоизмерительную станцию "Суджа" в Курской области РФ.

Позже появилась неподтвержденная информация, что ВСУ контролируют населенный пункт Суджа.

ГИС "Суджа" является ключевым объектом поставок российского газа в Европу через Украину. Сейчас "Суджа" - единственная точка, через которую российский газ поступает в Украину для его транспортировки к европейским заказчикам.