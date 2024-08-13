В Украине в полтора раза вырос спрос на гибридные легковушки: что выбирают
В прошлом месяце автопарк Украины пополнили почти 2,4 тыс. гибридных легковых авто (HEV i PHEV). Это на 56% больше, чем в прошлом году.
Об этом сообщает Укравтопром.
Доля новых авто в этом количестве составила 57%, против 62% в прошлом году.
В сегменте новых легковых авто лидером рынка гибридов остается TOYOTA RAV-4 (345 ед.).
Второй результат у TOYOTA Camry (96 ед.).
Третий по популярности - TOYOTA Yaris Cross (73 ед.)
В регистрациях импортируемых подержанных авто с гибридными силовыми установками первенство у FORD Fusion US (94 ед.)
Также в лидерской тройке: TOYOTA RAV-4 (63 ед.) и KIA Niro (56 ед.).
Напомним:
В июле украинский автопарк пополнили 4787 автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV), что на 38% больше, чем в прошлом году.
Экономическая правда