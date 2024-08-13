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В Украине в полтора раза вырос спрос на гибридные легковушки: что выбирают 

Вторник, 13 августа 2024, 09:29 - Виктор Волокита
 

В прошлом месяце автопарк Украины пополнили почти 2,4 тыс. гибридных легковых авто (HEV i PHEV). Это на 56% больше, чем в прошлом году.

Об этом сообщает Укравтопром.

Доля новых авто в этом количестве составила 57%, против 62% в прошлом году.

В сегменте новых легковых авто лидером рынка гибридов остается TOYOTA RAV-4 (345 ед.).

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Второй результат у TOYOTA Camry (96 ед.).

Третий по популярности - TOYOTA Yaris Cross (73 ед.)

В регистрациях импортируемых подержанных авто с гибридными силовыми установками первенство у FORD Fusion US (94 ед.)

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Также в лидерской тройке: TOYOTA RAV-4 (63 ед.) и KIA Niro (56 ед.).

Напомним: 

В июле украинский автопарк пополнили 4787 автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV), что на 38% больше, чем в прошлом году.

Экономическая правда

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