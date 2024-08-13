Средний чек летнего заграничного отдыха украинцев вырос на четверть 

Средняя глубина бронирования тура в летнем сезоне 2024 года выросла с 10 до 40 дней, средний чек стал дороже довоенного на 25%.

Об этом сообщила руководитель Product Marketing в Join UP! Екатерина Артюх, передает "Интерфакс-Украина".

"Увеличилось количество людей, которые позволяют себе отдых за границей. Но, правда, это еще далеко до восстановления (довоенных) объемов, если сравнивать 2023-й с 2021 годом, то показатели меньше в разы. Однако уже в прошлом году количество туристов выросло почти на 50% относительно 2022-го. И такую же динамику мы наблюдаем в 2024 году", - сообщила Артюх.

Она отметила, что по сравнению с европейскими туристами, у украинцев значительно ниже глубина бронирования, сейчас она до 40 дней.

Реклама:

"Горящие туры бронируют, как и раньше, только с поправкой на логистические моменты, то есть не с сегодня на завтра, а с сегодня на два-три дня. Бронируют также и на плюс два-три месяца. Средняя глубина - ориентировочно 30-40 дней. По сравнению с прошлым годом это положительная динамика, потому что в прошлом году глубина была значительно меньше, до 10 дней", - сообщила Артюх.

Более половины запросов украинцев на сегодняшний день - с вылетом из Кишинева. Около 14% туристов выбирают автобусные туры из Украины в Болгарию, Черногорию и Турцию. Примерно столько же (около 14% клиентов) выбирают авиатуры из Жешува, где-то 8% - другие аэропорты Польши (в Кракове, Варшаве, Катовице, Гданьске, Познани), 3% - аэропорты Румынии (Сучава, Яссы, Бухарест, Клуж).

По сравнению с довоенным цена тура выросла прежде всего из-за усложненной логистики и колебания цен на авиатопливо.

Реклама:

"По итогам 2022-го он повысился на 20%, сейчас примерно на 21-25% от чека, который был до полномасштабного вторжения. Но именно составляющая автобусного трансфера в аэропорт вылета удорожает тур не очень ощутимо, примерно на 5-7%", - сообщила Артюх.

Напомним:

За полгода 2024 года представители туротрасли Украины уплатили в бюджет 1,25 млрд грн. Это почти на четверть больше чем в 2021 году, когда в казну было уплачено 0,19 млрд грн налогов.

Экономическая правда