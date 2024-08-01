Тургалузь України суттєво збільшила сплату податків завдяки внутрішньому туризму

За пів року 2024 року представники тургалузі України сплатили до бюджету 1,25 млрд грн. Це майже на чверть більше ніж у 2021 році, коли у казну було сплачено 1,88 млрд грн податків.

Про це повідомила пресслужба Державного агентства з розвитку туризму.

Згідно з повідомленням, торік за перше півріччя надійшло 897 млн грн.

За шість місяців 2024 року загальна кількість платників податків, які займаються туристичною діяльністю, у порівнянні з тим же періодом у 2023 році, зросла на 13%. Кількість юридичних осіб збільшилася на 4%, а фізичних – на 17%.

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Як йдеться в повідомленні, якщо порівнювати цей показник з аналогічним періодом 2021 року, то кількість платників податків цього виду діяльності зменшилася.

Загальне скорочення склало 27% – юридичних осіб стало менше на 43%, а фізичних на 21%.

Найбільша частка надходжень до держбюджету – 65% – сплачена готелями (809 млн грн). У 2023 році було сплачено 570 млн грн), а за той же період у 2021 році – 665 млн грн.

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За словами голови Державного агентства розвитку туризму, Мар’яни Олеськів одним з чинників збільшення суми податкових надходжень, окрім інфляційних процесів, є збільшення туристичних потоків всередині країни.

"Дані однієї з платформ бронювання показують, що бронювання загалом по країні цьогоріч перевищили показники 2019 року. І це є свідченням того, що внутрішній туризм в Україні розвивається", - підкреслила очільниця ДАРТ.

Нагадаємо:

Кабінет міністрів схвалив ініційовану Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури постанову про порядок ведення Єдиного туристичного реєстру (ЄТР).

Економічна правда