Все разделы
Укр / Рус

Грант на собственный бизнес: Зеленский анонсировал новую программу для молодежи

Понедельник, 12 августа 2024, 20:33 - Виктор Волокита

Украинцы в возрасте до 25 лет смогут получить гранты на собственное дело на 150 000 грн в рамках новой программы, которая заработает с сентября.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, пишет "Укринформ". 

Всего осенью запланирован запуск трех обновленных государственных программ поддержки молодежи.

"Сегодня мы уже имеем государственные программы, которые работают и будут работать еще активнее в интересах молодежи. В частности, первое, в существующей государственной программе "еОселя" будет предусмотрено для молодых украинцев и украинок в возрасте до 25 лет уменьшение первого взноса до 10%. И уже осенью должна заработать соответствующая программа. Это действительно хорошая ипотечная программа. В ней предусмотрено 3% годовых для военных, врачей, учителей, правоохранителей и 7% годовых для других категорий", - рассказал Зеленский.

Реклама:

Во-вторых, по его словам, уже с сентября заработает новая программа грантов на собственное дело для украинцев и украинок в возрасте до 25 лет.

"Это создание или развитие своего собственного малого бизнеса, и мы начинаем с грантов в 150 тысяч гривен на первый проект. Все детали будут представлены нашим правительством", - отметил Президент.

Третье, по его словам, это - образование, образовательные гранты.

Реклама:

"Тоже с сентября заработает программа поддержки абитуриентов. Мы постепенно правительством будем увеличивать наполненность средств этой и других соответствующих программ поддержки нашей украинской молодежи. Таких программ должно быть гораздо больше", - подытожил Владимир Зеленский.

Напомним: 

Почти 11,6 тысячи семей получили кредиты по программе "еОселя".

Экономическая правда

финансирование бизнес предпринимательство
Реклама:
Материалы по теме
Кабмин в экспериментальном формате ввел гранты на обучение в университетах 19 июля 2024, 14:31
ЕС предварительно одобрил выделение Украине 4,22 миллиардов евро финансовой поддержки 17 июля 2024, 18:49
"Охматдет" восстановим: Зеленский анонсировал еще 300 миллионов на восстановление больницы 9 июля 2024, 19:46
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте