Грант на собственный бизнес: Зеленский анонсировал новую программу для молодежи

Украинцы в возрасте до 25 лет смогут получить гранты на собственное дело на 150 000 грн в рамках новой программы, которая заработает с сентября.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, пишет "Укринформ".

Всего осенью запланирован запуск трех обновленных государственных программ поддержки молодежи.

"Сегодня мы уже имеем государственные программы, которые работают и будут работать еще активнее в интересах молодежи. В частности, первое, в существующей государственной программе "еОселя" будет предусмотрено для молодых украинцев и украинок в возрасте до 25 лет уменьшение первого взноса до 10%. И уже осенью должна заработать соответствующая программа. Это действительно хорошая ипотечная программа. В ней предусмотрено 3% годовых для военных, врачей, учителей, правоохранителей и 7% годовых для других категорий", - рассказал Зеленский.

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Во-вторых, по его словам, уже с сентября заработает новая программа грантов на собственное дело для украинцев и украинок в возрасте до 25 лет.

"Это создание или развитие своего собственного малого бизнеса, и мы начинаем с грантов в 150 тысяч гривен на первый проект. Все детали будут представлены нашим правительством", - отметил Президент.

Третье, по его словам, это - образование, образовательные гранты.

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"Тоже с сентября заработает программа поддержки абитуриентов. Мы постепенно правительством будем увеличивать наполненность средств этой и других соответствующих программ поддержки нашей украинской молодежи. Таких программ должно быть гораздо больше", - подытожил Владимир Зеленский.

Напомним:

Почти 11,6 тысячи семей получили кредиты по программе "еОселя".

Экономическая правда