Майже 11,6 тисячі родин отримали кредити за програмою "єОселя": як податись

Українські родини отримали кредити на понад 18 млрд грн від старту програми "єОселя".

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Майже 11,6 тисячі родин отримали кредити на суму понад 18,4 млрд грн по програмі "єОселя".

Лише за минулий тиждень видали 128 кредитів на 228 млн гривень. Зокрема їх отримали:

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під 3% — 70 військовослужбовців та силовиків, 12 педагогів, 9 медиків та 3 науковці;

під 7% — 25 українців без власного житла, 3 ВПО та 6 ветеранів.

На сьогодні взяти кредит за програмою "єОселя" можна у 10 банках: Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Укрексімбанк, Sense Bank, Банк Кредит Дніпро, МТБ Банк і ТАСКОМБАНК.

Програма реалізується Міністерством економіки, Міністерством цифрової трансформації та ПрАТ "Укрфінжитло".

Програма доступного кредитування житла "єОселя" — одна зі складових політики "Зроблено в Україні", ініційованої Володимиром Зеленським.

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Нагадаємо:

Понад 4200 українських родин взяли кредити на придбання житла за програмою єОселя від початку 2024 року.

За програмою доступної іпотеки "єОселя" видано пільгових кредитів на 8,7 млрд грн із початку 2024 року.